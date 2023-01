POL-BI: Zeuge meldet Randalierer

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, 26.01.2023, warf eine unbekannte Person eine ungekochte Kartoffel auf eine Bielefelderin und traf sie am Kopf. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen. Gegen 19:50 Uhr ging eine 18-jährige Bielefelderin zusammen mit ihrer Mutter die Herforder Straße, in Richtung Innenstadt, entlang. Als sie sich im Bereich zwischen der Ziegelstraße und der Blomestraße ...

mehr