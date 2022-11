Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Exhibitionist

Am Montag belästigte ein Mann eine Schülerin in Burgrieden.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr wartete eine 15-Jährige an einer Bushaltestelle in der Orsenhauser Straße. Während sie dort stand soll ein Mann zunächst an ihr vorbeigegangen sein. Er sei dann jedoch zurückgekommen, habe seine Hose heruntergezogen und onaniert. Dann soll der Mann Richtung Bühler Straße weggegangen sein.

Die Kriminalpolizei Biberach (07351/4470) ermittelt nun nach dem Täter. Dieser soll zwischen 20 und 40 Jahre alt sein und einen grauen Pullover sowie eine schwarze Hose getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

