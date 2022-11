Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall trotz Vollbremsung

Am Sonntag prallte in Heidenheim ein VW auf einen Mercedes.

Ulm (ots)

Gegen 17:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Unfall auf der Nördlinger Straße. Zunächst fuhr ein 53-Jähriger in einem Mercedes nach rechts von der Ausfahrt einer Tankstelle auf den rechten Fahrstreifen der Nördlinger Straße. Zu dieser Zeit kamen von links ein Zeuge in einem Auto und hinter ihm ein 23-Jähriger in einem VW, beide auf dem linken Fahrstreifen. Der 23-Jährige soll dann seinen VW stark beschleunigt und das Auto des Zeugen über den rechten Fahrstreifen überholt haben. Dadurch soll er sehr schnell auf den Mercedes des 53-Jährigen aufgeschlossen sein. Der 23-Jährige erkannte wohl den Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen und fuhr zurück auf den linken Fahrstreifen. Vermutlich sah der 53-Jährige den VW hinter sich. Er wollte wohl ebenfalls einen Unfall vermeiden und fuhr seinerseits auf den linken Fahrstreifen. Obwohl der 23-Jährige dann auf dem linken Fahrstreifen eine Vollbremsung durchführte, krachte er mit seinem VW dann in den Mercedes. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer des VWs leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klink. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an beiden Autos auf 12.500 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, weshalb Abschlepper sie von der Unfallstelle brachten.

Hinweis der Polizei:

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Fahren Sie stets vorausschauend und passen Sie ihre Geschwindigkeit den Gegebenheiten an.

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

