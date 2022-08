Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Zaunelementen in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende, 13./14. August 2022, haben bislang unbekannte Personen von der Umzäunung am Spielpatz an der Berliner Straße zwei Zaunelemente (Doppelstabmatten, grün, etwa einen Meter hoch, etwa 3 Meter lang, 35 mm Abstände zwischen den Stäben, 7 Längsstege) entwendet. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

