POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Jugendlicher verletzt mehrere Personen in Nordenham durch das Versprühen von Pfefferspray

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben einen Kfz-Anhänger von einem Firmengelände in der Straße 'Mullplacken' entwendet. Angehörige der Firma haben das Fehlen des zweiachsigen Anhängers am Dienstag, 16. August 2022, um 10:00 Uhr, bemerkt. Zuvor wurde der Anhänger am Donnerstag, 11. August 2022, 17:00 Uhr, gesichert auf dem Gelände abgestellt. Der ...

mehr