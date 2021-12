Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorfahrt missachtet

Über 10.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Unfalls am Mittwoch in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 5.30 Uhr fuhr die 20-Jährige mit ihrem BMW in der Straße "Melbinger". Sie bog nach links in die Schnürpflinger Straße ab. Dabei übersah sie den von links kommenden Toyota einer 25-Jährigen. Die hatte Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Toyota musste abgeschleppt werden.

