POL-UL: (UL) Ehingen - Kollision an Einmündung

Am Montag verursachte eine 50-Jährige bei einem Unfall in Rottenacker einen Schaden.

Gegen 6.30 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit einem VW in der Kirchbierlinger Straße. An der Einmündung zur Braigestraße hielt sie zunächst an. Als sie losfuhr kam es zum Unfall mit einem 19-Jährigen. Der kam mit einem Skoda von links aus Richtung Unterstadion und hatte Vorfahrt. Die Frau fuhr dem Mann in die rechte Seite wodurch Schaden entstand. Die beiden Autos blieben fahrbereit. Die Polizei Ehingen (07391/5880) nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am VW auf 4.000 Euro, am Skoda auf 5.000 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt

Hinweis der Polizei:

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

