Polizei Bielefeld

POL-BI: Im Dunkeln Fußgänger erfasst

Bielefeld (ots)

RW / Bielefeld / Dingerdissen - In den frühen Morgenstunden des Freitag, 27.01.2023, übersah ein Autofahrer auf der Dingerdisser Straße einen Fußgänger, sodass es zur Kollision kam. Der Mann wurde leicht verletzt.

Gegen 00:55 Uhr lief ein Bielefelder auf seinem Nachhauseweg am Fahrbahnrand der schwach beleuchteten Straße entlang, als sich ein Auto von hinten näherte. Der 58-jährige Ford-Fahrer nahm den dunkel gekleideten Mann nicht wahr und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug.

Augenscheinlich trug der 35-Jährige eine Verletzung am Bein davon. Er wurde zunächst in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht, konnte dies aber nach ambulanter Behandlung leicht verletzt verlassen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell