POL-D: Kaarst - A52 Richtung Essen - Lkw prallt gegen Pkw - Autofahrer leicht verletzt - Hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Montag, 28. Februar 2022, 22:02 Uhr

Bei einem Ausweichmanöver auf der A52 Richtung Essen kam es gestern Abend bei Kaarst zu einem Zusammenprall zwischen einem Sattelzug und einem BMW. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt und es entstand hoher Sachschaden.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge war der Fahrer des Sattelzuges, ein 42-Jähriger aus der Ukraine, auf der A52 in Richtung Essen unterwegs. Hierbei wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, da er einen auf dem Seitenstreifen stehenden Pkw umfahren wollte. Der nachfolgende Fahrer des BMW, ein 23-Jähriger aus Neuss, konnte dem ausweichenden Lkw nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Lkw. Die Wucht des Zusammenpralls schleuderte den BMW in die Mittelschutzplanken. Hier entstand ein Trümmerfeld über beide Fahrstreifen von rund 80 Metern Länge. Der 23-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn Essen musste während der Beseitigung des Trümmerfeldes für gut 40 Minuten voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 00:00 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

