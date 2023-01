Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebe nutzen Hilfsbereitschaft eines Seniors aus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes haben zwei junge Männer am Donnerstag, 26.01.2023, zunächst unbemerkt Geld eines 82-jährigen Bielefelders erbeutet.

Der Senior befand sich am Donnerstagmorgen auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters an der Kreuzung Artur-Ladebeck-Straße und Quellenhofweg. Er saß in seinem Auto, als zwei Unbekannte an der Beifahrerseite auftauchten und darum baten, Geld für einen Einkaufswagen zu wechseln.

Der 82-Jährige holte sein Portemonnaie hervor und kam dem Wunsch nach. Der Wechselvorgang dauerte einen Moment, weil den Männern die angebotene Stückelung nicht reichte. Dabei lehnte sich ein Mann in den Fahrzeuginnenraum und war in Reichweite der Geldbörse. Nach dem Geldwechsel verschwand das Duo.

Als der Senior die beiden nicht an den Einkaufswagen erblickte, überprüfte er den Inhalt seines Portemonnaies und bemerkte, dass Gelscheine fehlten.

Der Bielefelder beschrieb einen Tatverdächtigen:

Der junge Mann soll etwa 25 Jahre alt sein. Er hatte einen Vollbart, dunkle Haare und trug einen dunklen Pullover.

Die Polizei empfiehlt:

Damit Trickdiebe nicht Ihre gutgemeinte Hilfsbereitschaft ausnutzen, sollten Sie bei Kontakten mit fremden Menschen besonders sensibel und misstrauisch reagieren, wenn es um Geld geht.

Bei Fragen zu einem Geldwechsel, sollten Sie Ihre Geldbörse nicht herausholen und wenn Sie mögen, beispielsweise auf eine Kasse in einem Geschäft hinweisen.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell