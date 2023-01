Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung: Falsche Bankmitarbeiter erlangen EC-Karte und PIN

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst / Altenhagen / Milse / Jöllenbeck - Die Polizei warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche, von der bereits mehrere Bielefelder und Bielefelderinnen betroffen sind. Die Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus und erzählen eine Lügengeschichte über ein angebliches Problem im Zahlungsverkehrsgeschäft, um an die EC-Karte und die PIN zu gelangen. Die Polizei warnt: Schützen Sie Ihre sensiblen Daten!

Bei den bisher bekannt gewordenen Betrugsfällen teilten die falschen Bankmitarbeiter mit, dass vom Konto des Opfers durch einen fremden Zugriff Geld abgehoben worden sei. Dies sei der Bank durch ein neues Alarmierungssystem aufgefallen. Die Bank müsste nun mit der Bankkarte und der dazugehörigen PIN prüfen, wie es zu der Abbuchung kommen konnte. Ein Mitarbeiter würde die Karte abholen und in wenigen Tagen würde man eine neue Karte erhalten. Meistens erscheint ein Komplize an der Anschrift der Opfer und nimmt die EC-Karte und die PIN entgegen.

Diese Masche war nach bisherigen Erkenntnissen mit leichten Variationen in drei Fällen erfolgreich. Mehrere Bürger wurden rechtzeitig misstrauisch und erkundigten sich bei ihrer Bank, ob die Anrufe tatsächlich von dort erfolgten und ob der angebliche Mitarbeiter dort bekannt ist.

Bei einem Betrugsfall am Sonntag, 15.01.2023, in der Gleiwitzer Straße wurde eine Seniorin Opfer der Betrüger. Der Sohn der Frau erfuhr kurz darauf von dem dubiosen Vorgehen und lies sofort bei der Bank die Karte sperren. An einem in Wohnortnähe befindlichen Geldautomaten im Ortsteil Stieghorst wurde jedoch unmittelbar vor der Kartensperrung um 15:32 Uhr noch Bargeld abgehoben.

Der Abholer soll zwischen 21 und 25 Jahre alt sein, etwa 165 cm groß und kurze schwarze Haare haben. Er soll zudem schlank sein und ein rundes Gesicht haben. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke.

Am Dienstagmittag, den 17.01.2023, erhielt ein Senior aus Altenhagen den Anruf der Betrüger und kurze Zeit später übergab er zwei Männern seine EC-Karte und die dazugehörige PIN. Eine Enkelin wurde auf den erfolgten Betrug aufmerksam und informierte die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Betrüger den Tatort in Richtung der Bushaltestelle an der Milser Straße, in Höhe der Altenhagener Straße. Um 12:03 Uhr erfolgte die Abbuchung eines vierstelligen Betrages mittels EC-Karte vom Konto des Opfers bei einer Bank in Milse an der Elverdisser Straße, im Bereich zwischen der Turmstraße und der Braker Straße.

Beide Täter sollen etwa 30 bis 35 Jahre alt und rund 170 cm groß sein. Einer hatte dunkle Haare und trug bei der Tat einen grünen Daunenmantel, eine blaue Hose und weiße Schuhe.

Am Donnerstag, 19.01.2023, wurde zudem eine Seniorin aus Jöllenbeck von einem falschen Bankmitarbeiter angerufen. Gegen 11:10 Uhr erschien ein Betrüger an der Anschrift des Opfers in der Steinbachstraße und holte die Karte und die Geheimzahl ab. Die Seniorin zweifelte später am Vorgehen der Männer und fragte diesbezüglich bei der Bank nach. Dort erfuhr sie, dass in der Filiale an der Jöllenbecker Straße, in Höhe Am Altkotten, bereits um 11:41 Uhr eine vierstellige Summe abgebucht wurde.

Der Täter soll 25 bis 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er soll zudem schlank sein und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben. Bei der Tat hatte er einen kürzeren Vollbart.

Die Polizei warnt: Schützen Sie Ihre sensiblen und persönlichen Daten! Geben Sie diese an niemanden heraus. Echte Bankmitarbeiter werden Sie niemals nach ihrer EC-Karte und ihrer PIN fragen und diese von ihnen abholen. Es gilt: Wenn Sie befürchten, Opfer eines Betruges zu sein oder werden zu können, dann beenden Sie das Telefonat.

Geschädigte und Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder den Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

