POL-BI: Unbekannter setzt Kaninchen aus - Zeugen gesucht

Unbekannter setzt Kaninchen aus - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Mitte-

Am Donnerstagabend, 26.01.2023, übergab ein Finder der Polizei einen Karton mit zwei - bei Kälte - ausgesetzten Tieren.

Einem Bielefelder fiel gegen 18:35 Uhr an der Bielsteinstraße, in der Nähe der Oelmühlenstraße, auf einer schlecht beleuchteten Zufahrt zu einem Kindergarten in der Dunkelheit ein Umzugskarton auf. Unvermittelt bewegte sich der Karton, so dass der Zeuge ihn öffnete. Er erblickte zwei Kaninchen und benachrichtigte die Polizei, die die herrenlosen Tiere dem Tierheim übergaben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Eigentümer geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

