Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Obergeschoss von Einfamilienhaus brennt komplett aus ++ Bewohner mit leichter Rauchgasintoxikation ins Klinikum gebracht ++ 150.000 Euro Sachschaden ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Höhbeck, OT Vietze

Zum Brand eines Einfamilienhauses in der Ortschaft Vietze kam es in den frühen Abendstunden des 30.11.22. Gegen 17:15 Uhr wurde der Brand des Wohnhaues der Einsatzleitstelle mitgeteilt. Ersthelfer konnten in der Folge den alleinigen Bewohner, einen 79-Jährigen, aus dem Wohngebäude holen. Er erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in die Elbe-Jeetzel-Klinik nach Dannenberg verbracht. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Obergeschoss des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Erschwert wurde der Einsatz der Feuerwehren aus Dannenberg, Gartow, Gorleben, Meetschow und Nienwalde auch durch mehrere sich im Gebäude befindliche Propangasflaschen. Das Obergeschoss des Gebäudes brannte komplett aus, so dass ein Sachschaden von mehr als 150.000 Euro entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell