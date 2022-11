Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vormittags auf #Streife durch Lüneburg .... #UndDeinTag? ++ Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf im Berufsinformationszentrum Lüneburg ++ 01.12.2022, 16:00 Uhr ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

++ Vormittags auf #Streife durch Lüneburg .... #UndDeinTag? ++ Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf im Berufsinformationszentrum Lüneburg ++ 01.12.2022, 16:00 Uhr ++

Am Donnerstag, 01.12.2022, findet um 16:00 Uhr im Berufsinformationszentrum in Lüneburg eine Informationsveranstaltung für Interessierte am Polizeiberuf statt. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an angehende Schulabsolventen (Abitur, Fachhochschulreife oder Realschule).

Adresse: An den Reeperbahnen 2, 21335 Lüneburg - Raum 100 (Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.)

Unser Einstellungsberater Polizeihauptkommissar Christopher Leske gibt Euch im Rahmen der Veranstaltung gerne einen Überblick über die aktuellen Einstellungsvoraussetzungen, den Ablauf des Bewerbungsverfahrens sowie dem Bachelorstudiengang an der Polizeiakademie.

Nutze deine Chance und bewirb Dich für ein Studium im Jahr 2023 bei der Polizeiakademie Niedersachsen.

Die Bewerbungsunterlagen findest Du unter:

www.polizei-studium.de

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung.

#polizeilg #sicherinheideundwendland #polizeiue #polizeidan

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell