Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Reihenhaus - Hinweise ++ Clenze - Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht ++ Uelzen - Anhänger von Grundstück entwendet - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 30.11.2022

Lüneburg

Lüneburg - Ladendiebe mit Diebesschürze erwischt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 29.11. gegen 15:30 Uhr in der Grapengießerstraße. Eine 28-Jährige und ein 30-Jähriger entwendeten in einem Ladengeschäft diverse Kleidung, indem sie diese in einer Diebesschürze verstauten. Hierbei wurden sie beobachtet und in der Folge angesprochen. Das Diebesgut im Wert von über 200 Euro konnte wieder ausgehändigt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bleckede - Unbekannter belästigt junge Frau mit Kinderwagen - Hinweise

Am 28.11. gegen 19:00 Uhr wurde eine 20-Jährige in der Feldstraße durch einen unbekannten Mann angesprochen. Dieser beleidigte die junge Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs war, und fasste sie zudem an. Im Anschluss flüchtete der Verursacher. Die Polizei ermittelt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - schlank - circa 170cm - circa 30 Jahre - vermutlich polnischer Herkunft - dunkle Jacke - blaue Jeans - kurze dunkle Haare

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Reihenhaus - Hinweise

Am 29.11. zwischen 16:30 und 19:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in der Gebrüder-Loewe-Straße ein. Diese gelangten auf das rückwärtige Grundstück, hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Unter anderem Bargeld und Schmuck wurden entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 29.11. gegen 15:00 Uhr in der Hauptstraße wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrer eines Pkw Skoda unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - Tätergruppe greift jungen Mann an - Zeugen gesucht

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 29.11. gegen 15:40 Uhr im Bereich der Altenbrückertorstraße. Drei unbekannte männliche Personen griffen einen 21-Jährigen an. Dieser bekam einen Faustschlag ab und sein vorhandener Gips wurde zerstört. Der 21-Jährige konnte in der Folge flüchten. Auch die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Am 29.11. kam es gegen kurz vor 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 261. Ein 54-jähriger Fahrer eines Pkw VW Caddy befuhr die L261 von Clenze in Richtung Lüchow. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve scherte ein entgegenkommender Pkw zum Überholen aus. Um eine Kollision zu vermeiden bremste der 54-Jährige stark ab, sodass dass andere Fahrzeug wieder zeitnah einscheren konnte. Es kam dennoch zu einer Berührung der Außenspiegel, sodass Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Verursacher, vermutlich eine silberne Mercedes Limousine, flüchtete in der Folge.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Verursacher bzw. der Fahrer des überholten Fahrzeuges werden gebeten sich bei der Polizei Clenze, Tel. 05844-976400, zu melden.

Uelzen

Uelzen - Anhänger von Grundstück entwendet - Hinweise

Zwischen dem 27.11. und dem 29.11. entwendeten Unbekannte einen Kfz-Anhänger von einem Hof im Krempelweg. Der Anhänger ist von der Marke Fickers mit dem Kennzeichen UE-WT 394. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell