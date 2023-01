POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen: Toyota-Fahrer kommt von Fahrbahn und landet auf der Seite

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Böblingen kam es am Samstag gegen 18 Uhr in der Böblinger Straße in Böblingen-Dagersheim, nachdem ein Fahrzeug in Brand geraten war. Mehrere Zeugen meldeten einen brennen Pkw in Fahrtrichtung Böblingen, im Bereich der Brücke über die Bundesautobahn 81. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum, hatte eine Mercedes A-Klasse Feuer ...

mehr