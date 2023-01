Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: Wohnungseinbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Mann hebelte am Sonntagabend ein Kellerfenster eines Wohnhauses in der Eichendorffstraße in Neckargröningen auf und verschaffte sich so Zutritt ins Gebäude. Dort begann er, sämtliche Schränke im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss zu durchwühlen. Gegen 18:30 Uhr wurde er von den zurückkehrenden Bewohnern auf frischer Tat ertappt und ergriff zu Fuß die Flucht, wobei er zunächst von einem 53-jährigen Bewohner und dessen 15-jährigem Sohn verfolgt wurde. Im Verlauf der Flucht zog der Unbekannte ein Messer und richtete dies drohend gegen seine Verfolger. Schließlich verloren der 53-Jährige und sein Sohn den Tatverdächtigen im Bereich eines Fußwegs in der Friedhofstraße aus den Augen. Der unbekannte Einbrecher wird als etwa 19 Jahre alter und circa 180 cm großer Mann mit schlanker Statur und dunklem Teint beschrieben. Er war zur Tatzeit bekleidet mit einer schwarzen Mütze, einer dunklen Jacke, blauer Jogginghose und hellen Schuhen. Beim Diebesgut handelt es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge um Schmuck und Bargeld in noch unbekanntem Wert.

