POL-EU: Kabelbrand in Pkw

Weilerswist (ots) - Am Mittwochnachmittag (21. Dezember) um 17.20 Uhr kam es in Weilerswist auf der Landesstraße 163 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Verletzten. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Auffahrt auf die Autobahn 61 in Richtung Köln. Eine 65-jährige Frau aus Bornheim befuhr die Landesstraße 163 in Richtung Weilerswist und beabsichtigte auf die Autobahn 61 in Richtung Köln zu ...

