POL-EU: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Zülpich-Linzenich (ots) - Zwischen dem 13. und 21. Dezember verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Sandberg" in Zülpich-Linzenich. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte ein offenstehendes Fenster. Die Eigentümer des Einfamilienhauses befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im Urlaub. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: ...

mehr