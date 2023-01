Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Pattonville: Zigarettenautomat aufgesprengt

Ludwigsburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntag gegen 21:00 Uhr über Notruf, er habe einen lauten Knall aus dem Bereich John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville gehört und anschließend drei Personen in Richtung Pattonville-Mitte flüchten sehen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte ein stark beschädigter Zigarettenautomat in der John-F.-Kennedy-Allee festgestellt werden, der offenbar mit Silvesterkrachern / Böllern aufgesprengt werden sollte. Der Automat war durch die Explosion zwar stark deformiert, dennoch war es den Tätern nicht gelungen, an Ware oder Geld im Automaten zu gelangen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Weiterhin wurden drei junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren von den Einsatzkräften kontrolliert. Ob und in wie weit diese Personen im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeiposten Remseck am Neckar. Sachdienliche Hinweise werden dort unter Tel. 07146 28082-0 entgegengenommen.

