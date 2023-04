Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung in Schulanbau- Unbekannte nehmen Kabel mit

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (13.4.) wurden Polizeibeamte zu einer Schule an der Herforder Straße in Löhne gerufen. Ein dort anwesender Mitarbeiter einer Elektronikfirma stellte auf der Baustelle eines neu-angelegten Anbaus der Schule fest, dass durch Unbekannte diverse Kabelstränge durchgeschnitten oder beschädigt wurde. Die Kabel wurde für den Anbau neu verlegt und liegen teilweise noch offen in der Baustelle. Die Täter betraten dafür mehrere Etagen und durchtrennten verschiedene Kabelleitungen. Ein Kabelstrang wurde als Diebesgut mitgenommen. Wie die Unbekannten in die Baustelle kamen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der neue Anbau/Baustelle wurden vor den Ostertagen ordnungsgemäß verschlossen. Erst nach den Feiertagen wurde die Sachbeschädigung und der Diebstahl dann festgestellt. Wir bitten weitere Zeugen, die Hinweise zu den Straftaten geben kann, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

