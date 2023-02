LPI-J: Haustür beschädigt

Apolda (ots) - Ebenfalls dieses Wochenende, in der Nacht zum 12.02.2023, haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus in der Lessingstraße einzubrechen. Glücklicherweise hielt hier die Tür stand, so dass niemand in das Gebäude gelangen konnte. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0). ...

mehr