Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Bierkasten

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von 05.06.2022 auf den 06.06.2022 drangen unbekannte Täter über das offenstehende Hoftor auf das Grundstück in der Mutterstadter Straße ein und entwendeten aus dem unverschlossenen Werkzeugschuppen der 86-jährigen Geschädigten einen Kasten Bier. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

