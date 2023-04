Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Autos an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gleich zwei Fahrzeughalter erstatteten am Freitag (14.4.) Anzeige bei der Polizei, da es zu Diebstählen aus ihren Autos gekommen ist. Ein 42-jähriger Herforder bemerkte gegen 7.45 Uhr, dass die Seitenscheibe seines Toyotas eingeschlagen war. Das Fahrzeug hatte er am Donnerstag, um 22.00 Uhr an der Veilchenstraße abgestellt. Aus dem Auto entwendeten der oder die unbekannten Täter eine Sporttasche, in der sich Schuhe und Kleidung befanden. Gegen 13.10 Uhr stellte dann ein 46-jähriger Herford ebenfalls ein eingeschlagenes Seitenfenster an seinem VW fest, den er am Donnerstag an der Dennewitzstraße geparkt hatte. Auch aus diesem Auto wurde eine Tasche entwendet, darin befanden sich diverse Putztücher. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zu diesen beiden Diebstählen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. In beiden Fällen liegt der Schaden im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell