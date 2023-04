Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Anwohner beobachten Unfallverursacher

Bünde (ots)

(jd) Durch einen lauten Knall wurden Anwohner der Grimmestraße vergangene Nacht (18.4.) gegen 2.00 Uhr auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Beim Blick nach draußen sahen sie einen auf der Seite liegenden BMW, an dem sich ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann befand. Ein Anwohner begab sich zu dem Mann und teilte ihm mit, dass ein Notruf abgesetzt wurde. Daraufhin flüchtete der bis dahin Unbekannte zu Fuß in Richtung Landwehrstraße. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Unbekannte in seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen am Fahrbahnrand geparkten VW stieß. Dieser wurde durch den Aufprall ein Stück geschoben, sodass ebenfalls ein dort abgestellter Anhänger beschädigt wurde. Beides gehört einer 38-jährigen Bünderin. Durch die starke Wucht des Aufpralls kippte der BMW auf die Seite und kam zum Liegen. Noch während der Unfallaufnahme erschien ein 34-jähriger Bünder, auf den die Beschreibung der Zeugen passt, in Begleitung einer 23-Jährigen an der Unfallstelle. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, die 23-jährige Bünderin sei das Auto gefahren. Der augenscheinlich leicht verletzte Mann wurde als Unfallbeschuldigter belehrt und da er Anzeichen von Alkohol- beziehungsweise Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde er zur Wache Bünde gebracht. Hier wurden von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutproben entnommen. Der Bünder muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 7.300 Euro.

