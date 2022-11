Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Vollbremsung - Polizei sucht Autofahrer

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer soll am Dienstag (22. November) gegen 12:50 Uhr ohne auf den Linienbus 902 geachtet zu haben vom Fahrbahnrand der Düsseldorfer Straße in Richtung Hochfeld angefahren sein. Die Busfahrerin (45) konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Dadurch stürzte eine Insassin (34) und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen ging es für die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet den unbekannten Autofahrer sich zu melden, als auch Zeugen, die Hinweise zu ihm und zu seinem Wagen gegeben können. Das Verkehrskommissariat 22 ist unter der Rufnummer 0203 2800 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell