POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots) - In der Zeit von Freitag, 23 Uhr bis Samstag, 0.40 Uhr kam es in der Hermannstraße zu einem Einbruch in ein landwirtschaftliches Gehöft. Unbekannte Täter verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zugang zu einer Diele. Von da aus gelangten sie in einen angrenzenden Hofladen und entwendeten u. a. Wechselgeld und Süßigkeiten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden ...

mehr