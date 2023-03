Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Hofladen

Lingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in der Bramharstraße in einen Hofladen ein, indem sie sich gewaltsam über die Zugangstür Eintritt verschafften. Sie entwendeten diverse alkoholische Getränke und Wurstwaren. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell