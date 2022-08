Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zu schnell unterwegs? Pkw-Fahrer kollidiert mit Straßenlaterne

Pforzheim (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit könnte der Grund dafür gewesen sein, dass am Mittwochmorgen ein 30-jähriger BMW-Fahrer von der Fahrbahn abkam.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer gegen 08.45 Uhr die Wurmberger Straße in Richtung Innenstadt, als er beabsichtige nach rechts in die Gesellstraße abzubiegen. Offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einer Straßenlaterne. Hierbei wurde der 30-Jährige verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 32.000 Euro.

