Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ohne - 21-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Ohne (ots)

Samstagmittag kam es auf der Wettringer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 21-jährige Alleinbeteiligte war gegen 13.15 Uhr in seinem VW Golf auf der L68 in Richtung Ohne unterwegs, als er in einer S-Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam im Seitenraum zu liegen. Der Mann konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell