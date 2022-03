Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel aus der Tasche gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 30.03.2022, zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr, war eine 80-Jährige auf dem Markt am Berliner Platz in Ludwigshafen. Dabei hatte sie ihren Geldbeutel in einer Tasche, die an ihrem Rollator angebracht war. Kurze Zeit nachdem sie einige Backwaren gekauft hatte, fiel ihr auf, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in der Tasche befand. Neben Bargeld befanden sich auch Ausweisdokumente, sowie verschiedene Karten im Geldbeutel.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Ausweise und andere Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper.

Sobald Sie bemerken, dass Ihre Kreditkarten gestohlen wurden, lassen Sie sie sperren.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell