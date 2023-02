POL-FR: Schlägerei am Bahnhof Neustadt

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 02.02.2023, gegen 19.45 Uhr kam es in der Friedrich-Meyer-Straße in Teningen zu einem Entstehungsbrand an einem angebauten Schuppen eines Mehrfamilienhauses. Durch die Freiwillige Feuerwehr Teningen konnte der Brand sehr schnell gelöscht und damit ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Eine 58-jährige Bewohnerin ...

