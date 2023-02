Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Drei Fahrzeuge stoßen auf der B 500 zusammen - drei Verletzte - Vollsperrung

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 03.02.2023, gegen 07:45 Uhr, sind auf der B 500 zwischen Häusern und Schluchsee drei Fahrzeuge kollidiert, drei Personen wurden verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war ein in Richtung Häusern fahrender 69 Jahre alter Toyota-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten. Der Toyota prallte zunächst in den entgegenkommenden Fiat einer 21-jährigen Frau und wurde anschließend noch in den hinter dem Fiat fahrenden Lieferwagen eines 22 Jahre alten Mannes geschleudert. Der Toyota-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik verlegt. Die Fiat-Fahrerin und der Lieferwagenfahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden dürfte bei rund 45000 Euro liegen. Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die B 500 komplett gesperrt. Rettungsdienst, die Feuerwehren aus Häusern und Höchenschwand sowie die Polizei waren mit starken Kräften im Einsatz.

