POL-BO: Polizeilicher Staatsschutz ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr

Bochum (ots) - Nach einem Tankstelleneinbruch am Wochenende in Bochum-Weitmar fahndet die Kripo nach drei männlichen Tatverdächtigen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Einbrecher hatten am frühen Montagmorgen, 10. Oktober, gegen 1.50 Uhr die Tankstelle an der Hattinger Straße 451 aufgebrochen und alle Räume durchsucht. Zeugen bemerkten die Tat und ...

mehr