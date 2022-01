Polizei Dortmund

POL-DO: Kiloweise Kupfer gestohlen und 11 Schubkarren Blei bereitgestellt - Polizei stellt drei Tatverdächtige

Dortmund

Drei jugendliche Tatverdächtige sind in der Nacht zu Sonntag (16.1.) von der Polizei gestellt worden. Das Trio steht im Verdacht, mit weiteren Jugendlichen Kupfer gestohlen und 11 Schubkarren Blei zum weiteren Abtransport in Lünen bereitgestellt zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte um 2.34 Uhr ein dunkles Fahrzeug und vier Jugendliche, die sich verdächtig an einer Firma an der Frydagstraße in Lünen zeigten. Außerdem bewegten sich laut Zeugenangaben noch vier weitere Unbekannte auf dem eigentlich durch Tore verschlossenen Firmengelände.

Alarmierte Polizisten konnten das gerade flüchtende Fahrzeug noch in Tatortnähe stellen. Neben dem geparkten verdächtigen Fahrzeug an der Dortmunder Straße/ Hönninghauser Straße sahen die Beamten zwei Jugendliche (16, 14 Jahre aus Dortmund). Einen weiteren 24-jährigen Tatverdächtigen aus Dortmund entdeckten die Polizisten unter einem in der Nähe geparkten Transporter - er hatte sich dort vergebens versteckt. Das mutmaßliche Trio nahmen die Polizeibeamten vorläufig fest.

Auf dem Gelände konnte durch die Polizei Aufbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern weiter an. Kriminalbeamte prüfen nun, in welchem Zusammenhang das Trio mit dem Diebstahl von mehreren Hundert Kilo Kupfer an der Frydagstraße steht und ob die Gruppe Jugendlicher auch die Schubkarren zum Abtransport bereitgestellt hatte.

Nach allen polizeilichen Maßnahmen wurden die drei jungen Dortmunder entlassen. Die Tatverdächtigen erwartet jetzt ein umfangreiches Strafverfahren.

