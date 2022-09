Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchte Frau festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Eine mit zwei Haftbefehlen gesuchte 55-Jährige konnte in der grenzüberschreitenden Tram in Weil am Rhein - Friedlingen festgenommen werden. Da die Gesuchte die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Einsatzkräfte des Zoll kontrollierten am Dienstagmittag (06.09.2022) in Weil am Rhein - Friedlingen eine 55-Jährige in der grenzüberschreitenden Tram. Bei der Überprüfung der deutschen Staatsangehörigen wurden zwei offene Haftbefehle festgestellt und die Gesuchte an die Bundespolizei übergeben. Die Gesuchte war wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz zu Gelstrafen in Höhe von 1000 Euro oder 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe sowie zu 2000 Euro oder 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Da die 55-Jährige die geforderten Geldstrafen nicht aufbringen konnte wurde sie durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

