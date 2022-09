Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fünfmal zur Festnahme ausgeschrieben

Laufenburg (Baden) (ots)

Ein 41-Jähriger, der fünfmal zur Festnahme ausgeschrieben war, konnte am Grenzübergang Laufenburg festgenommen werden. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte und in einem Fall die Haft angeordnet wurde, wurde der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Durch Einsatzkräfte des Zoll wurde am Dienstagvormittag (06.09.2022) ein 41-Jähriger als Fahrzeugführer bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Laufenburg (Baden) kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der deutsche Staatsangehörige fünfmal zur Festnahme ausgeschrieben ist und übergaben ihn an die Bundespolizei. Weil er nicht zu einer Hauptverhandlung wegen des Verdachts auf Veruntreuen von Arbeitsentgelt erschienen war bestand ein Sitzungshaftbefehl. Wegen einer Verurteilung wegen Betrug bestand ein Vollstreckungshaftbefehl über 2330 Euro oder 233 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Bei den drei weiteren Haftbefehlen handelte es sich um Vollstreckungshaftbefehle für Bußgelder bzw. Erzwingungshaft. Insgesamt zu vollstrecken war ein Betrag von 4450 Euro oder 42 Tage Erzwingungshaft. Die geforderten Geldbeträge konnte der 41-Jährige nicht aufbringen. Aufgrund des Sitzungshaftbefehls wurde der Gesuchte beim Amtsgericht vorgeführt und die Verhaftung angeordnet. Der 41-Jährige wurde durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell