Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 05.07., 10:50 Uhr bis zum 06.07.2022, 06:50 Uhr, versuchten Unbekannte ein geparktes Auto in der Kalmitstraße aufzubrechen. An dem Opel Corsa entstand durch den Einbruchsversuch ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell