POL-PPRP: Kind unsittlich berührt - Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.07.2022: https://s.rlp.de/i11Hq

Nachdem ein 8-jähriges Mädchen am 05.07.2022 von einem unbekannten Mann in einem Bus (Linie 72) von Oggersheim in Richtung Ruchheim unsittlich berührt wurde, hat die Kriminalpolizei unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter wurde durch die Videoüberwachung des Busses aufgezeichnet. Polizeikräfte konnten den 41-jährigen Tatverdächtigen bereits am Mittwochnachmittag (06.07.2022) in einem Bus wiedererkennen und kontrollieren. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der sexuellen Belästigung ermittelt.

