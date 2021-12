Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ballstädt (ots)

Am Samstag gegen 13:15 Uhr ereignete sich in Ballstädt ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 9jährigen Jungen und einer 56jährigen VW Fahrerin. Die VW Fahrerin befuhr die Straße Am Anger aus Richtung Burgtonna kommend in Richtung Zentrum. Der 9jährige Fahrradfahrer befuhr den Ascharaer Weg in Richtung Anger. Auf Höhe des Anger kollidierten beide Verkehrsteilnehmer. Der Junge kam zu Fall und wurde verletzt. In der weiteren Folge wurde er mit einem Rettungswagen nach Erfurt in eine Klinik verbracht. Der Schaden am Fahrrad wurde auf 100,- Euro geschätzt und der am PKW VW auf ca. 1.500,- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (as)

