POL-FR: Breisach: Autofahrer von Fahrradfahrer verfolgt und geschlagen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, dem 31.01.2023, gg. 20.15 Uhr, wurde eine Tankstelle in Neustadt, in der Titiseestraße, von drei Männern überfallen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe konnten sie dabei Zigaretten erbeuten. Die Verkäuferin blieb bei der Tat körperlich unverletzt. Bereits am 26.01.2023 wurde eine Tankstelle in Breitnau, Oberhöllsteig überfallen. ...

mehr