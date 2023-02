Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Raubüberfall auf Tankstelle in Neustadt - Tatverdächtige festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, dem 31.01.2023, gg. 20.15 Uhr, wurde eine Tankstelle in Neustadt, in der Titiseestraße, von drei Männern überfallen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe konnten sie dabei Zigaretten erbeuten. Die Verkäuferin blieb bei der Tat körperlich unverletzt.

Bereits am 26.01.2023 wurde eine Tankstelle in Breitnau, Oberhöllsteig überfallen. An dieser Tat waren ebenfalls drei Männer beteiligt. Die Ermittlungsbehörden gehen von einem Zusammenhang der beiden Taten aus. Auch aufgrund von Erkenntnissen aus dieser Tat wurden noch am Abend des 31.01.2023 zwei tatverdächtige Personen im Alter von 18 und 20 Jahren festgenommen. Nach einem namentlich bekannten mutmaßlichen dritten Täter wird noch gefahndet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurden beim Amtsgericht Freiburg am 01.02.2023 Haftbefehle erlassen und auch in Vollzug gesetzt. Gegenüber der Richterin machte ein Täter Angaben.

Die Ermittlungen zu beiden Taten führt die Kriminalpolizei Freiburg. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Tel: 0761-882-2880, zu melden.

Ursprüngliche Meldung zu Raub auf Tankstelle Oberhöllsteig vom 27.01.2023

Raub auf Tankstelle - 3 Täter mit Messer überfallen Mitarbeiterin - Täter flüchten zunächst zu Fuß - Zeugenaufruf

Freiburg Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Breitnau - Oberhöllsteig, B 31

Am 26.01.2023 gegen 21:40 Uhr wurde eine Tankstelle in Breitnau-Oberhöllsteig (direkt an der B 31) von drei unbekannten Tätern betreten.

Unter Vorhalt eines Messers wurde die Angestellte durch einen Täter aufgefordert die Kasse zu öffnen. Ein weiterer Täter entnahm Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus der Kasse und der dritte Täter nahm mehrere Zigarettenschachteln aus der Auslage und legte diese in eine mitgeführte auffällige rotweiße Einkaufstüte.

Zudem wurde durch die Täter, welche akzentfreies Deutsch sprachen Spirituosen entwendet.

Im Anschluss flüchten die drei Täter zunächst zu Fuß in Richtung Birklehof. Auf welche Weise die Flucht von dort weiter fortgesetzt wurde ist derzeit nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umfeld blieb bislang ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

ca. 175-180 cm groß, ca. 17 Jahre alt, normale Statur

Bekleidung: schwarzer Kapuzenjacke, unter der Kapuze eine schwarze Mütze, graue Trainingshose, weiße Sneakers, blaue Einmalhandschuhe, schwarze FFP2-Maske, führte ein Küchenmesser mit sich.

Täter 2:

ca. 170 cm, ca. 17 Jahre alt, normale Statur, sprach hochdeutsch

Bekleidung: schwarzer Kapuzenjacke, graue Trainingshose, weiße Sneakers, pinke Handschuhe, weiße FFP2-Maske, führte eine "REWE"-Einkaufstasche mit sich

Täter 3:

ca. 175-180 cm groß, ca. 17 Jahre alt, kräftige Statur

Bekleidung: weißer Kapuzenpullover, schwarze Trainingshose der Marke Adidas, schwarze Jacke, weiße FFP2-Makse, weiße Sneakers und schwarze Handschuhe, führte eine auffällige rot/weiße Einkaufstasche mit.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Tätern und Beobachtungen, welche mit Tat oder Flucht (Fahrzeuge) in Zusammenhang stehen.

Möglicherweise sind die Täter bereits in der Zeit vor der Tat in der Nähe oder im Umfeld des Tatortes aufgefallen.

