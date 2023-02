POL-FR: Dettighofen: Tageswohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 02.02.2023, zwischen 05:35 Uhr und 15:20 Uhr, ist ein Auto in der Ostpreußenstraße in WT-Tiengen beschädigt worden. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte den ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten BMW touchiert. Am BMW wurde ein Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht. Auf Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr