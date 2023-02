POL-FR: St.Blasien: Streit in Unterkunft - größerer Polizeieinsatz

Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 01.02.2023 hatten Unbekannte in der Wintererstraße in Freiburg an mehrere Fahrzeugen die Reifen aufgestochen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden an acht Fahrzeugen mit einem unbekannten Werkzeug insgesamt 10 Reifen beschädigt. Alle geschädigten ...

mehr