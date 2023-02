Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Erneute Sachbeschädigungen durch Reifenstecher an geparkten Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 01.02.2023 hatten Unbekannte in der Wintererstraße in Freiburg an mehrere Fahrzeugen die Reifen aufgestochen.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden an acht Fahrzeugen mit einem unbekannten Werkzeug insgesamt 10 Reifen beschädigt. Alle geschädigten Fahrzeuge waren am Straßenrand geparkt. Die Beschädigungen liegen alle an der Gehweg zugewandten Fahrzeugseite. Der Sachschaden ist beträchtlich, kann jedoch noch nicht genau beziffert werden.

Zuletzt war es im Juni 2022 zu einer Serie von Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen im Stadtteil Freiburg-Herdern gekommen.

Der Polizeiposten Herdern (Tel.: 0761-296070) ermittelt und sucht weitere geschädigte Fahrzeughalter und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können. Auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell