POL-LIP: Bad Salzuflen. Über den Jahreswechsel eingebrochen.

Lippe (ots) - Sonntagmittag (01.01.2023) befuhr ein 23-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Renault die Hamelner Straße in Richtung Lemgo. In einer Linkskurve verlor er auf regennasser Straße die Gewalt über den Wagen. Der Renault schleuderte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Skoda eines 43-jährigen Mannes aus Dörentrup. Während der Renault in den Straßengraben katapultiert wurde, überschlug sich ...

