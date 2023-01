Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Wer hat die Schläger gesehen?

Lippe (ots)

In der Silvesternacht, zwischen ca. 23:40 - 0:10 Uhr (31.12.22 - 01.01.23), gerieten auf dem Marktplatz am Kirchweg zwei Gruppen junger Menschen aneinander. Während 6 Personen im Alter von 19 und 20 Jahren friedlich auf den Jahreswechsel warten wollten, wurden sie von einer anderen Gruppe, bestehend aus etwa 8 Personen, angegriffen. Zunächst bewarfen die Aggressoren die kleinere Gruppe mit Feuerwerkskörpern. Anschließend schlugen und traten die Unbekannten auf die 6 jungen Menschen ein. 3 Frauen und 2 Männer wurden dabei leicht verletzt. Ein 19-Jähriger wurde derart getreten und geschlagen, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise auf die Identität der Schläger geben können, setzen sich bitte unter 05261 9330 mit der Kripo in Lemgo in Verbindung.

