POL-LIP: Lemgo. In den Gegenverkehr geraten.

Sonntagmittag (01.01.2023) befuhr ein 23-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Renault die Hamelner Straße in Richtung Lemgo. In einer Linkskurve verlor er auf regennasser Straße die Gewalt über den Wagen. Der Renault schleuderte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Skoda eines 43-jährigen Mannes aus Dörentrup. Während der Renault in den Straßengraben katapultiert wurde, überschlug sich der Skoda und blieb völlig zerstört auf dem Fahrzeugdach liegen. Neben den beiden Fahrern wurde auch ein 14-jähriges Mädchen im Skoda verletzt. Alle drei Personen wurden zur Behandlung mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Autos, an denen Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

