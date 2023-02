Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw am Schulzentrum aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 20.20 Uhr bis 22.00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz beim Schulzentrum in der Hauptstraße ein grauer Renault Megane aufgebrochen. Der Unbekannte schlug die Scheibe der Beifahrertür ein um aus dem Fahrzeuginneren eine schwarze Damenhandtasche zu entwenden. In der Handtasche sollen sich nur Kaugummis und Taschentücher befunden haben. Der entstandene Sachschaden dürfte deutlich höher liegen als der Diebstahlschaden.

