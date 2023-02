POL-FR: BAB 5 zwischen Riegel und Herbolzheim: Retoure für mangelhaften Gefahrguttransport

Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, 28.01.2023, gegen 4.15 Uhr kam es im Bereich des Marienmattenwegs in Freiburg zu einem versuchten Straßenraub. Eine bislang unbekannte vier- oder fünfköpfige Personengruppe hatte einen 23-jährigen Mann von der Straßenbahnhaltestelle Haslacher Bad zunächst verfolgt und ihn dann im Bereich des Marienmattenwegs in Höhe des ...

